Kilise önünde çıplak poz verip sosyal medyada paylaştı: Hapis cezası alabilir

Rusya’da, takipçilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlardan tanıdığı Polina Murugina (24) hakkında bir kilisenin önünde çıplak poz verdikten sonra soruşturma açıldı.
Murugina, ülkede, simge bina ve ibadethaneler önünde ‘kabul görmeyen’ pozlar verip ‘başı derde’ giren isimlerin sonuncusu oldu.
Vücudu dövmelerle kaplı Murugina, geçen yıl, başkent Moskova’daki bir kilisenin önünde çıplak fotoğraf çektirdi. Yakın geçmişte hakkında polise şikayette bulunuldu.
Murugina’ya, isnat edilen suç ‘inançlı olanların dini duygularına hakaret.’ Suçlu bulunduğu takdirde bir yıl hapis cezası veya 300 bin ruble (55 bin 694 lira) para cezasına çarptırılabilir.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan Murugina fotoğrafı paylaştığı Instagram hesabını kapattı.
Geçen yıl Moskova’daki Aziz Vasil Katedrali önünde erkek arkadaşıyla oral seks yaparken çekilen görüntülerini Instagram’da paylaşan model Anastasia Çiistova ve Tacikistan vatandaşı influencer erkek arkadaşı Ruslani Murodjonzoda özür dilemiş ancak 10’ar ay hapse mahkum edilmekten kurtulamamıştı.
St Petersburg kentindeki Aziz İsaak Katedrali yakınlarında poposunu açıp fotoğraf çektiren Ira Volkova’nın (30) ise ev hapsinde olduğu, yargılanacağı açıklanmıştı.
Geçen yıl kasım ayında Kaluga’daki bir kilise yakınlarında poposunu açarak fotoğraf çektiren OnlyFans modeli Natalya Maslennikova (20) hakkında da soruşturma açılmış, özür dilemişti. Maslennikova, para cezası alacağını veya kamu hizmeti yapacağını duyurmuştu.
‘Rita Fox’ adıyla tanınan porno yıldızı Kremlin yakınındaki bir noktada poposunu açıp fotoğraf çektirdikten sonra 14 gün hapis cezası aldığını iddia etmişti.