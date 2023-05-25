Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayını televizyonlarda

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Babala TV yayının tamamı televizyonlarda yayınlanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV programında gençlerin sorularını yanıtladı. (YouTube)

Halk TV’de izleyicilerden gelen talep üzerine İsmail Küçükkaya, Oğuzhan Uğur’u canlı yayına bağlayarak programın kanalda yayınlaması için izin istedi.

Uğur da bu isteğe olumlu yanıt vererek Halk TV’nin programı yayınlamasında hiç bir sakınca olmayacağını ifade etti.

Daha sonra Uğur Twitter’dan, Babala TV’deki tüm programlarında televizyonlarda yayınlanabileceğini, bunun için herhangi bir izin alınmasına gerek olmadığını ancak elde edilen gelirin bağışlanmasını istediğini yazdı: “TV kanalları arayıp izin istiyorlar, hiç lüzum yok. İsteyen TV kanalları programımızın 15 Bölümünü de dilediği gibi yayımlayabilir. Telif yok. Teşekkürler.”