Kılıçdaroğlun’dan Erdoğan’a: Elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme” diye seslendi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete yayınlanmadan kısa bir süre önce Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”

Elektrikte tarifelere gelen zamlar ay başlarında belli oluyor.

Kılıçdaroğlu erkenden mi uyardı?

Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ vaadini açıkladığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmişti.

Gelişmenin ardından Diken’e konuşan AKP’liler, bürokrasi içinden bilgi sızmış olabileceğini söylemişti. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı konu varlık şirketleri üzerinden bir kez daha gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada video paylaşarak “Varlık şirketlerine ödemeyin” demesinin ardından iktidar icralık borçlara yönelik yeni bir çalışmanın adımlarını attı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının AKP içinde tartışma yarattığını yazan Yeni Şafak, ‘Bay Kemal’in köstebeği kim?’ manşetiyle çıkmıştı.