Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ı tartışma programına çağırdı: “Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.”

Görse: Diken

Pazar günü Babala TV adlı Youtube kanalında gençlerin sorularını yanıtlayacak olan Kılıçdaroğlu, Twitter’dan kanalın sahibi Oğuzhan Uğur’un paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

“Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz @RTErdogan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.”