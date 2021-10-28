Kılıçdaroğlu’ndan ekonomi vurgulu 29 Ekim mesajı: İlk hedefini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, ‘ilk’ hedeflerinin kışı atlatmak olduğunu kaydetti. CHP lideri, bayram için özel hazırlanan videoyu da paylaştı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP lideri, 98’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki halkın binbir emek ve fedakarlıkla kurulduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmak üzere inşa edildiğini, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından hiçbir ferdi öksüz kalmadığını kaydetti.

CHP liderinin mesajı şöyle devam etti: “Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır. Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, cumhuriyetin en temel değerlerinden biri olan ‘sosyal devlet’e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır.

Bu nedenle, kalbinde millet ve cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, cumhuriyet, ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız!

Bu duygu ve inançla 98’inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı önderleri ve şehitlerini, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. #DoğumGününKutluOlsunTürkiyem pic.twitter.com/1AyCozbOqj — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 28, 2021

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da ‘#DoğumGününKutluOlsunTürkiyem’ etiketiyle, birinci Meclis’in yapımını anlatan bir video paylaştı. CHP lideri, güçlendirilmiş parlamenter sistemi herkesin katkısıyla hayata geçireceklerini kaydetti.