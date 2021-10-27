CHP’den faturaları düşürmek için iktidara dört öneri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kış aylarında vatandaşları ekonomik olarak desteklemek adına iktidara dört maddelik öneri sundu.

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CHP, kış ayları öncesi enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek ısınma bedellerinin artacağını, devletin yurttaşa destek olması adına bir fon kurulması gerektiğini savunuyor. AKP ise buna sıcak bakmıyor.

Partisinin Ankara’daki genel merkezinde kameraların karşısına geçen CHP lideri, kısa zamanda elektrik faturalarına üç, doğalgaza sekiz kez zam yapıldığını ifade etti.

“Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, tüm enerji paydaşlarına bir mektup göndererek, zamlarla mücadele konusunda kendisiyle çalışmak isteyen herkesi davet ettiğini, çağrısına karşılık aldığını kaydetti.

CHP lideri, “Atlatmamız gereken bir kış var. Kıştan sonra zaten iktidara geleceğiz, orası kolay” diyerek, dört öneri sıraladı:

* Kara Kış Fonu’nu kurarak halka destek verin.

* Elektrik faturalarındaki KDV’leri kaldırın.

* Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’leri kaldırın.

* Sosyal tarife uygulamasını başlatın.

CHP lideri, faturalardaki TRT fonunun kaldırılmasının bile ödenecek ücreti yüzde 20 düşüreceğini sözlerine ekledi.