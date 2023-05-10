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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu farklılıkların ortaklaşmasını övdü

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla paylaştığı ortak videoda sahadaki birleşmeyi övdü.

Görsel: Twitter

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan görüntülerde her iki partiden kadınların el ele seçim çalışması yürütmesi dikkat çekmişti.


Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, söz konusu görüntülerden birisini paylaşarak, bu ortaklığı övdü.

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