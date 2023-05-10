Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu farklılıkların ortaklaşmasını övdü

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla paylaştığı ortak videoda sahadaki birleşmeyi övdü.
Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan görüntülerde her iki partiden kadınların el ele seçim çalışması yürütmesi dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, söz konusu görüntülerden birisini paylaşarak, bu ortaklığı övdü.
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