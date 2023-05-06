Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Bunları tarihin çöplüğüne gömeceksin

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerini ölümle tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

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Bahçeli, millet ittifakını hedef aldığı açıklamasında “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” dedi.

Söz konusu tehdidi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!”