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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Bunları tarihin çöplüğüne gömeceksin

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerini ölümle tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Fotoğraflar: AA

Bahçeli, millet ittifakını hedef aldığı açıklamasında “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” dedi.


Söz konusu tehdidi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!”

Bahçeli, millet ittifakını tehdit etti: Bu hainler vücutlarına mermi alırlar

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