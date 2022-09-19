Kılıçdaroğlu, ‘Size çok hakaret ettim’ diyen AKP’li vatandaşla ‘helalleşti’

Malatya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin” diyen kişiyle ‘helalleşti.’

CHP lideri Meclis’in tatile girmesinin ardından şehir şehir gezerek çalışmalarını yürütüyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre bugün Malatya’ya giden Kılıçdaroğlu’nun yanına Malatyalı bir vatandaş gelerek şunları söyledi: “Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin.”

Kılıçdaroğlu da “Helal olsun” diyerek vatandaşla sarıldı.