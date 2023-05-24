Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Oyu benim için değil, kendin için vereceksin” dedi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı videoya şu notu düştü: “Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin!”

CHP lideri, videoda şunları söylüyor: “Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz, güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven gelsin.”