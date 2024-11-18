Kılıçdaroğlu: Erdoğan’dan hesap sormak için gidiyorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istenen davaya katılacağını duyurdu: “Sanmayın ki kendimi savunacağım…”

Fotoğraf: Kılıçdaroğlu (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan dava 22 Kasım’da Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davada Kılıçdaroğlu’na 11 yıl sekiz aya kadar hapisle, siyasi yasak isteniyor.

Kılıçdaroğlu’nun X‘teki açıklaması şöyle:

* Aziz milletim, BOP Eş Başkanı Erdoğan’ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli davada savunma yapmak için hakim karşısına çıkacağım. Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan’dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzluklarını hesabını sormak için gidiyorum.

* Ben oraya Misak-i Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk’e bağlılık yemini ettiği için genç teğmenler için gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren beş evladımızın hakkı gidiyorum. Bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve geleceğimiz için gidiyorum.

* Uyuşturucu baronlarıyla mücadele, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum. Dostlar safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvay-i Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr’i nasıl parçalayıp attıysak emperyalistlerin kurduğu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın, birlikte başaracağız.