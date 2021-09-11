Kılıçdaroğlu: DEVA ve Gelecek partileri ile ortak söylemlerimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek partilerinin ‘millet ittifakı‘ çatısı yer alıp almayacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyledi ve ekledi: “Parlamenter sistem konusunda ortak söylemimiz var.“

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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimleri en son 24 Haziran 2018’de yapılmıştı. Normal takvime bir sonraki seçim 18 Haziran 2023’te.

‘Millet ittifakı’ CHP, İYİ Parti, Saadet partilerinden oluşuyor. HDP ise 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın içinde yer almasa da, AKP ile MHP’den kurulu ‘Cumhur İttifakı’nı zayıflatmak için özellikle büyükşehirlerde Millet İttifakı adaylarına yönelmişti.

Kılıçdaroğlu, İzmir’de katıldığı bir toplantıda şunları söyledi: “Bir ortak söylemimiz var: ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem.‘ DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Söylem birliğimiz var burada. Ama şu çalışmayı yapıyoruz: ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne?’ Bunu çalışıyoruz. Burada her partinin bir genel başkan yardımcısı görevli. Ön çalışmalar yapıldı. Birinci taslak metinler ortaya da çıktı. Bunu 1-1,5 sayfayı aşmayan bir metne dönüştürüp ‘partilerin ortak hedefi’ diye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partileri ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleridir. Ama şu anda gördüğümüz belli konularda ortak söylem geliştiriyoruz.”

CHP lideri ‘Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Millet İttifakı’nın kendi içinde olacak. İttifak olarak oturup konuşacağız, tartışacağız ve bu çerçevede bir çalışma yapacağız. İttifakta bizim zaman zaman görüşmelerimiz oluyor zaten. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüdümüz söz konusu değil.”