Kılıçdaroğlu Babala TV’ye çıkacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılacağı bilidirildi.
Uğur, Kılıçdaroğlu’nu programa davet etmişti.
Habertürk TV’nin canlı yayınına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Kılıçdaroğlu’nun programa katılacağını duyurdu.
Uğur, kendisinin de bunu televizyondan öğrendiğini söyledi.
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