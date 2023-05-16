Kılıçdaroğlu Babala TV’ye çıkacak

Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler @ersoyakif1 pic.twitter.com/hp2jX6wuMb

Çok okunan CHP sil baştan: İmamoğlu ve Kaftancıoğlu direksiyonda