Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti: Çok şükür herhangi bir sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

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Akşener bu akşam tansiyon ve kalp ritminde bozukluklar nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Diken’e konuşan parti yetkilileri Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, hastaneye giderek Akşener’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AA’nın haberine göre ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti’nin değerli yetkilileriyle görüştük, sayın genel başkanın durumunu sorduk. Hekim arkadaşlar bilgi verdiler, çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Dinlenmede kendisi, umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır. En büyük arzumuz da bu zaten.

Umarız kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler, önemli bir şeyin olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Dolayısıyla bu siyaset gündemi bizi bekliyor zaten bundan kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla sayın genel başkanımızın bir an önce taburcu olması ve tekrar Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz. En büyük arzumuz da bu.”