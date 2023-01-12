Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tansiyon ve kalp ritminde bozukluklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Diken’e konuşan İYİ Parti’lilerin aktardığına göre genel başkanın durumu kontrol altında.
Akşener bu akşam tansiyon ve kalp ritminde bozukluklar nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.
Diken’e konuşan parti yetkilileri Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Tansiyonun kontrol altına alındığını belirten partililer, Akşener’in bu geceyi tedbiren hastanede geçirebileceğini aktardı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter’dan Akşener’in yarın taburcu olmasının planlandığını söyledi.