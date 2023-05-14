Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sistemi bloke ediyorlar” dedi.

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Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liler tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor. Erdoğan’ın oyu yüzde 50 ve altında kalırsa 28 Mayıs’ta ikinci tura gidilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 50’nin altında düşmesiyle ikinci tur olasılığı güçlendi.

CHP kanadı da okullardaki ıslak imzalı tutanaklara dayandırdığı verilerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının yüzde 49 olduğunu söylüyor.

‘Bu işin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz’

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Altı kere itiraz edilen sandık var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bu işin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz.

*Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.