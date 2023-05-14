Ekrem İmamoğlu, “Sisteme girilmeyen 7,5 milyon oy var. Bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde” dedi.

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Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liler tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor. Erdoğan’ın oyu yüzde 50 ve altında kalırsa 28 Mayıs’ta ikinci tura gidilecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 50’nin altında düşmesiyle ikinci tur olasılığı güçlendi.

CHP kanadı da okullardaki ıslak imzalı tutanaklara dayandırdığı verilerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının yüzde 49 olduğunu söylüyor.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, şunları dedi:

*Sisteme girilmeyen 7,5 milyon oy var. Bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde.

*Yüzde 60’larda başlatılan manipülasyon yüzde 49’lara indi. Israrla tutuyorlar. Sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız bu sürece alışıklar.

‘Henüz 60 bin sandığın verisi gelmedi’

Mansur Yavaş:

*Islak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Yüzde 50’ler civarında YSK giriş yaptığını söyledi. Diyarbakır’da bir torba kuyruğu var. Ankara’da 11 defa sayılan bölgeler var. Yoğun bir şekilde itirazlar var.

*İtiraz olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Bizim size vereceğimiz beyanlar elimizde olan ıslak imzalar üzerinden olunca ifade ediyor.

*Bizde ıslak imzalı tutanak oranı yüzde 69,67’dir. Bu 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini Sayın Kılıçdaroğlu’nun oyudur. Sayın cumhurbaşkanın oyu da 19 milyon 286 bindir. Buna göre oransal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Tayip Erdoğan da 45,8’dir. Sayılan sandık 130 bin 260’dır. Henüz 60 bin sandığın da verisi gelmemiştir.