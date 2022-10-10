Kılıçdaroğlu ABD yolunda konuştu: İngiltere ve Almanya’ya da gideceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ‘zamansız’ olduğu eleştirilerine ”Tam vakti, tam zamanı, hatta biraz gecikmiş” yanıtını verdi. CHP lideri, Almanya ve İngiltere’ye gideceğini de söyledi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında Boston’a uçarken kendisine eşlik eden gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Çok iyi bir pas attı, biz de onu gole çevirdik” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Ne pastan ne golden, ne futboldan Erdoğan’ın haberi yok. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Bu kadar, nokta. Ben Türkiye’yi barıştırmaya çalışıyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım o değil”.

‘İngiltere ve Almanya’ya da gideceğiz’

ANKA haber ajansına göre CHP lideri, ABD’nin ardından bilim ve teknolojiye yönelik ziyaretlerinin Almanya ve İngiltere ile süreceğini söyledi: “Burada bilim ekonomisi dedik ama bilim ekonomisinin aynı zamanda sosyalleşmesi lazım, yani sosyal bilgi ekonomisi dememiz lazım. Yani teknolojinin yarattığı gelirin toplumsallaşması lazım. Toplumun her kesimine bir şekliyle dokunması lazım. Biz bu konuda büyük bir çalışma yapıyoruz, sonra İngiltere, Almanya bazı yerlere de gideceğiz. Bu seyahat aslında siyaset kurumunun alışık olmadığı ya da oraya ‘icazet almaya gidiyor, şunu bunu almaya gidiyor’ dediği gibi değil. Hayır efendim, onların akıllarına gelmeyen bir şeyi yapmak zorundayız. Ülkenizi seviyorsanız ve topluma bireyler kazandırmak istiyorsa bu alana açılmalı ve bu alanda Türkiye’nin geri kalmışlığının engellenmesi lazım. Bunu yapacak olan da siyaset kurumu.”

Kılıçdaroğlu, ziyaretin zamanlamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine de, “Tam vakti, tam zamanı, hatta biraz gecikmiş. Ne kadar erken adım atarsak, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ne kadar erken geliştirirsek Türkiye o kadar hızla büyüyecektir, kazanacaktır, ülkesinde çok güçlü bir ülke olacaktır” dedi.