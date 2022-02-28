Kiev’den gelen çift: Aklımız çocuklarımız ve torunlarımızda kaldı

Ukrayna’da yaşayan çocuklarının yanına tatile giden çift, karayoluyla tahliye edilerek Türkiye’ye geldi. Çift, çocuklarına ve torunlarına kavuşacağı günü bekliyor.

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AA’nın haberine göre Özgen ve Gülten Aydın bir süre sığınakta kalmıy ve sonrasında tahliyeler başlayınca Türkiye’ye dönmüş.

Gülten Aydın, tahliye yolculuklarının uzun ve zorlu geçtiğini, sınır kapılarında çok yorulduklarını söyledi.

İşgalin başlamasıyla büyük korku yaşadıklarını belirten Aydın şöyle devam etti: “Sabah kalktığımızda Putin bütün havaalanlarını bombalamış, askeri ve sivil tüm hava alanlarını bombalamıştı. Ondan sonra sirenler çalmaya başladı ve sığınaklara girdik. Bir gün boyunca bekledik, akşam sesler kesilince çıktık. Ertesi gün yine evimize gidemedik, sığınaklara giderken üzerimize bomba düştü. Köprüye isabet eden bomba vardı, parçalar havaya uçuştu. Allah bizi sakladı o parçalardan.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ricada bulunan Aydın, bir an önce çocuklarına kavuşmak istediğini vurguladı.

Özgen Aydın da çok korktuklarını ve aklının çocuklarında kaldığını belirterek, “Oğullarımız bizi önden yolladı, şimdi biz onların yolunu bekliyoruz inşallah bir an önce çocuklarımıza, torunlarımıza kavuşuruz” dedi.