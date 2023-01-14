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Yaramazlara biraz batar!

Kiev’de patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Eski saldırılardan)

AA’nın aktardığına göre, Kliçko, Telegram’dan yaptığı yazılı paylaşımda “Kiev’in Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın” dedi.


Kiev’in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtti.

Kiev Askeri İdaresi’nin yaptığı açıklamada da Kiev’e füze saldırısının düzenlendiği dile getirildi.

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş, yaklaşık 11 aydır devam ediyor. Rusya, son dönemde sık sık Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları düzenliyor. Kiev de, saldırıların en çok düzenlendiği şehirlerden birisi.

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