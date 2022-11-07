Kiev belediye başkanı: Tüm şehir tahliye edilebilir

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in belediye başkanı Vitali Kliçko, şehir sakinlerinin tamamen elektrik kesintisi olması durumunda şehri terk etmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

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Rusya ülkenin hayati önemdeki altyapı tesislerini hedef alırken, milyonlarca Ukraynalı’ya son haftalarda aralıklarla elektrik ve su verilemedi. Yapılan değerlendirmelere göre ülkedeki enerji altyapısını oluşturan tesislerin yüzde 40’ı ya zarar gördü ya da saldırılarda yok edildi. Enerji dağıtımındaki baskıyı azaltmak ve onarıma imkan vermek için planlı kesintiler uygulanıyor.

Rusya’yı ‘soykırım ve terörizmle’ suçlayan Kliçko, şehrin karanlığa gömülmesi halinde su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağı uyarısını yaptı.

BBC’nin haberine göre Kliçko, olası kötü senaryonun yaşanması halinde, üç milyon şehir sakininin akrabalarına gitmek için hazırlıklı olması gerektiğini de kaydetti.

Kiev’de kış ayı sıcaklık ortalamaları sıfır derecenin altında kaydediliyor.