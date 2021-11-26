KHK’lı öğretmen öldükten sonra göreve iade edildi

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırıldıktan sonra kanserden ölen öğretmen Atilla Yalçıntaş görevine iade edildi.

Fotoğraf: Eğitim-Sen

25 yıldır Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan 32 yıllık öğretmen, 2017’de bir gece yarısı çıkan KHK ile meslekten ihraç edildi. 1,5 yıl sonra kolon kanserine yakalanan Yalçıntaş, 2,5 yıl sonra, geçen mayısta hayatını kaybetti.

Eşi Munise Yalçıntaş: Büyük sıkıntılar çektik

Atilla Yalçıntaş’ın eşi emekli öğretmen Munise Yalçıntaş, ihraç kararının ardından büyük sıkıntı çektiklerini anlattı: “Ne rapor ne de izin alırdı… Okulu derleyip toparlayan bir öğretmen profilindeydi. Nöbeti olmasa bile sabah çocukları sıraya sokar, içeriye alır, akşam çıkışta çocukların başında dururdu. Okulunda mesleki anlamda, kişilik anlamında olumsuz tek kelime edecek kimseye rastlayamazdınız. Onunla aynı düşünsün düşünmesin, fikirleri uyuşsun uyuşmasın, herkes de aynı şeyi düşünürdü.”

‘Yaşadığı durum kanser hastalığını tetikledi’

İhraç kararının kendilerinde şok etkisi yarattığını söyleyen Yalçıntaş, şunları söyledi: “Bu şoku uzun süre atlatamadık. Kabullenemedik. Çünkü hak edilmeyen bir şey yaşanıyordu. Onu tanıyan herkes suçsuz olduğuna emindi. Çok sağlıklı beslenen, çok düzenli hayatı olan biriydi. Eve kapandı. Mecbur kalmadığı sürece evden çıkmıyordu. Bizim daha fazla üzülmememiz için duygularını dışarıya yansıtmadı. Yaşadığı stresli durum kanser hastalığını da tetikledi. İhraçtan 1,5 yıl sonra kansere yakalandı. Daha 59 yaşındayken Mayıs 2021’de kaybettik”.

‘Pardon’ telefonu

Aydın Haberleri sitesinden Ender Aldanmaz’ın haberine göre 23 Kasım günü ise milli eğitim müdürlüğünden gelen bir telefon yaralı aileyi daha da sarstı. Telefonda görüştüğü memur, Munise Yalçıntaş’a eşinin göreve iade edildiğini söyledi.

Munise Yalçıntaş şöyle konuştu: “Önce başınız sağ olsun deyip sonra göreve iade edildiğini söylediler. Gelen telefon acımız daha da arttırdı, adeta sarsıldık. Sevinemedik, üzüldük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü daha önce Aydın’da böyle bir durumun yaşanmadığını, vefat emiş bir kişinin göreve iade edilip edilemeyeceğine dair yasal bir durum olmadığını, bakanlık ile görüşülüp bir stratejik plan yapıldıktan sonra bize bilgi vereceklerini söylediler.”

Aile mahkeme yoluna gidecek

Manevi ve maddi olarak yıpranan aile ise süreci mahkemeye taşımak için ise harekete geçmeyi düşünüyor. Munise Yalçıntaş yargı yoluna gideceklerini belirterek, “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Eşimi şikayet eden ve ölüme sürükleyen kişi ya da kişiler kimler? Suç işlediler ve cezalarını çekmeliler… Bu kişilerle er ya da geç muhakkak adalet önünde hesaplaşacağız. Bundan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.