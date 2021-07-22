Kesimhaneden akan kan dereyi kırmızıya boyadı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki bir kesim alanında hijyen kurallarına uyulmaması sonucunda kesilen kurbanlıkların kanı dereyi kırmızıya boyadı.
Belediye, 71 yere kurbanlık kesimi için ruhsat verdi. Haraçcı Mahallesi’ndeki bir kurbanlık satım ve kesim yerinin, kurbanlıkların kanını dereye akıtması nedeniyle suyun rengi kırmızıya büründü. Uyulmayan tek hijyen kuralı bu değil. Hayvanların sakatatları yer atıldı.
Dereye akan kan havadan görüntülendi. Arnavutköy Belediyesi’nin denetim sırasında kesimhaneye idari para cezası uyguladığı ancak buna rağmen kesim alanında kuralların ihlal edildiği belirtildi.