Kerime Yıldız: Dizideki Şakir Paşa RTÜK'ün hoşuna gitmedi

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Dizideki Şakir Paşa, RTÜK’ün de hoşuna gitmedi. Diziye, “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle de millî mânevî değerlere aykırı unsurlar içerdiği” gerekçesiyle cezâ verdi.

Peki RTÜK’ün verdiği ceza ne işe yarayacak? Dizinin reytingi artacak. Bunu, ben demiyorum; birkaç gün evvel RTÜK başkanı itiraf etti. Kızılcık Şerbeti’ne verilen cezâ reytingi arttırmış. Hattâ bu yüzden, “Bize de cezâ verin” diyen diziler varmış. Belki Şâkir Paşa dizisinin yapımcıları da cezâ istemişlerdir. Aklıma, 28 Şubat döneminde Ülker’e verilen cezâ geldi. İrtica listesine girip askerî kantinlerde satılması yasaklanınca satışları artmış; diğer markalar da listeye girmek istemişti.

Halk, âdil olmayan cezâlara, işte böyle tepki veriyor. Aslında “porografi hissi öldürür” kuralınca toplumu ifsad eden ilişkilerin gözümüze sokulmasına karşıyım. RTÜK’ün kontrol etmesini de istiyorum. Fakat kıstasın ne olduğunu anlayamıyorum. İktidara yakın bir kanalda yayınlanan Karadut dizisinin ilk bölümünde Şâkir Paşa’ya rahmet okutacak bir çarpıklık vardı ama RTÜK, hiç oralı olmadı. Gerekli cezâyı, seyirci verdi. Dizi, reyting yapamayınca bitti. Daha bir sürü böyle örnek var.

Şâkir Paşa’nın çarpık ilişkisini 23 yıl evvel ilk defa yazan Murat Bardakçı, şimdi hiç oralı değil. Köprünün altından çok sular aktı. O yıllarda bir Osmanlı Paşası hakkında böyle kötü şeyler yazmak, şimdiki gibi cesâret işi değildi. Gündemde Salkım Hanım’ın Tâneleri vardı.

Kerime Yıldız’ın yazısı