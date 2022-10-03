Kerem Alkin: ‘Savaş’ 1970’lerden daha karmaşık bir enerji krizine dönüşmüş durumda

Rusya-Ukrayna Savaşı uluslararası enerji piyasalarında tarihi bir kargaşa ve dalgalanmaya sebep olmuş durumda. 1970’li yılların petrol krizlerinin ardında da, malum, yine küresel siyaset ve bölge siyaseti tartışmaları vardı. Petrol üreten ve ihraç eden 11 Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Ülkeleri, OPEC aracılığı ile, batılı ülkelerin Orta Doğu politikalarından haz etmediklerinden, petrol fiyatlarını yükselterek mesaj vermek istediler. Bu gelişme, küresel enerji ve bilhassa petrol piyasaları ile ilgili bir sürü değişimi de beraberinde getirdi. Küresel petrol fiyatları üzerindeki OPEC kontrolü zayıfladı. Bugün ise, ‘Savaş’ 1970’lerden daha karmaşık, daha derin, çok yönlü bir enerji krizine dönüşmüş durumda.

Kerem Alkin’in yazısı