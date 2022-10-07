Kerem Alkin: Petrol üreticileri ‘yüksek fiyatı’ sevdi

ABD başta olmak üzere, batılı ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin çağrıları sonuç vermedi ve 5 Ekim Çarşamba günü OPEC + ülkeleri kasım ayından itibaren 2 milyon varil daha günlük üretimi azaltma kararı aldılar. Aynı ülkeler, önceki toplantıda ekim ayı için 100 bin varil azaltma kararını da zaten almışlardı. Oysa, söz konusu OPEC ülkelerinden petrol ithal eden Avrupa ve genel manada Atlantik ülkeleri, Rusya’dan yapılmamasına karar verilmiş olan ithalatı bilhassa Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez Ülkeleri’nin üretim ve ihracatlarını arttırmaları suretiyle telafi etmelerini ümit etmekteydiler. Petrol üreten ve ihraç eden ülkeler ise, küresel pandemi döneminde uğradıkları büyük boyutlardaki petrol ihracatı gelir kaybını telafi etmeye odaklanmış durumdalar.
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