Kerem Alkin: ‘Maliyet enflasyonu’yla mücadele işi karmaşıklaştırıyor

Üzücü olan şu; dünyanın önde gelen uluslararası ekonomik teşkilatları ‘ezber’e dayalı bir çözüm çabası içerisinde. Oysa, ne bugünkü enerji krizi 1970 petrol krizlerine benziyor; ne önde gelen ülkelerin kamu maliyesi pozisyonları aynı durumda. Ne, para politikası aynı esnekliğe sahip, ne de faiz artışlarına piyasalar aynı tepkiyi veriyor. Daha da karmaşık olan nokta, 1970’li yılların ‘maliyet enflasyonu şoku’ndan daha karmaşık, çok yönlü, daha güçlü bir trendle yükselişini sürdüren bir maliyet enflasyonu ve önde gelen ülke ekonomilerinde zaten kırılgan bir denge söz konusu iken, salt ‘para politikası’ ile bu derece karmaşık bir ‘maliyet enflasyonu’ yapısı ile mücadele etmek, henüz en kötüsünün yaşanmadığı” gerçeğiyle işi büsbütün karmaşıklaştırıyor.
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