Kerem Alkin: FTX bile bile iflasa sürüklenmiş

Ray’ın, üstlendiği FTX kripto para borsasının iflas sürecine yönelik olarak, ilk yorumu ‘tarihte görülmemiş türden‘ bir iflas skandalı yaşandığı tespiti oldu. FTX’in iflas başvurusu için belgeleri sunan Ray’in yorumu, kariyeri boyunca böylesine tümden çökmüş bir kurumsal yönetim anlayışı görmediği yönünde. Mahkemeye sunulan belgeler, şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden, evler alındığı gösteriyor. Belgeler, aynı zamanda FTX’ten alacağı olan şahıs ve kurum sayısının 1 milyonun üzerinde olabileceğine de işaret ediyor. Şirket bir grup tecrübesiz ve yetkinliği olmayan insanın yönetiminde, yeterlilikten hayli uzak yönetim ve denetim sistemleriyle bile bile iflasa sürüklenmiş.

Kerem Alkin’in yazısı