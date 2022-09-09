Kerem Alkin: Ekimde kriptoya ‘sert kurallar’ geliyor

İşte, başından beri sıraladığımız bu nedenler ışığında, FSB önümüzdeki ekim ayında, G20 maliye ve hazine bakanları ile merkez bankası guvernörleri toplantısında, kripto varlıklar ve bilhassa ‘stablecoin’lere yönelik olarak, en aciliyetle hayata geçirilmesi gereken yeni ‘küresel kurallar’la ilgili raporunu sunacak. ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Lael Brainard de, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Ekim ayında detayları ortaya çıkacak yeni ‘küresel kurallar’, bilhassa son iki yıldır ciddi dalgalanmalar göstererek, hayli ağır kayıplara ve mağduriyetlere sebep olan kripto paralar piyasasına ciddi bir düzenleme getirecek. Hiç şüphesiz, bu ayın ikinci yarısından itibaren gerek uluslararası ekonomi ve finans haber ajansları da, bu piyasanın aktörleri de söz konusu yeni kuralların detaylarına ulaşmaya çalışacaklardır. Detaylar belli olunca, değerlendirmesini de yapacağız.

Kerem Alkin’in yazısı