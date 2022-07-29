Kerem Alkin: Bu durum borç yönetme sorununu büyütebilir

Raporlar, bilhassa FED ve ECB gibi önde gelen merkez bankalarının para politikası sıkılaştırma adımlara nedeniyle, önde gelen ekonomilerde artan faiz oranlarının, gelişmekte olan ekonomilerden net sermaye çıkışına sebep olduğunu; bunun da borçlu gelişmekte olan ekonomiler için fazladan risk oluşturduğu belirtmekte. Nitekim, Dünya Bankası’nın son raporunda, sadece 2022 yılının ilk dört ayında borç seviyesi en kritik durumdaki ülkelerden 20.7 milyar dolar net sermaye çıkışının gerçekleştiğine işaret ediyor. Bu durum, söz konusu ülkelerin borçlarını yönetme sorununu büyütebilir. Ayrıca, ikinci bir risk olarak, FED’in ve ECB’nin, önde gelen merkez bankalarının faiz arttırım adımları, borçlanma maliyetlerinin de artmasına sebep oluyor. Üçüncü bir risk ise, söz konusu faiz artışları ve gelişmekte olan ekonomilerden gelişmiş ekonomilere doğru sermaye hareketleri nedeniyle, yine gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar ve euro karşısında değer yitiriyor, devalüasyona tetikleniyor.
SON HABERLER
Jeotermal bölgede aniden açılan obruğa düşen kadın ağır yaralı
Yeni Zelanda'da Avustralyalı bir kadın, popüler turistik köydeki jeotermal … Devamı...
Macron’u ziyaret eden Suudi prens hakkında suç duyurusu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa'nın başkenti … Devamı...
ABD’yle Çin arasında ‘Tayvan ziyareti’ gerginliği: Ateşle oynayan kendini yakar
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin ile egemenlik … Devamı...
Hong Kong’da konser sırasında sahneye dev ekran düştü: İki dansçı yaralandı
Hong Kong'da, Mirror adlı popüler grubun konserinde sahnedeki dansçıların … Devamı...
Dolar/TL 18 sınırında
Dolar/TL, faiz ve döviz politikası başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki … Devamı...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine inceleme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim … Devamı...
Resesyon etkisi: Tekstilci, talepte daralma yaşamaya başladı
Denizli Sanayi Odası’nın meclis toplantısında konuşan iş dünyası … Devamı...
Avrupa’daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın dört katına çıktı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman … Devamı...
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı İlker Koç, hava … Devamı...
Prof. Dr. Ceyhan: Çocuk felcinin Türkiye’ye gelmesinden korkuyorum
MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Dünya Sağlık … Devamı...