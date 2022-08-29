Kerem Alkin: Avrupa’da ‘kuraklık tehdidi’ kalıcı olabilir

Özellikle, Akdeniz’in batısında hava sıcaklığının kasım ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülmekte. Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu Met Office bünyesinde çalışan ve 18. Yüzyıl’ın başının amatör meteorologlarından avukat George Hadley’in adını taşıyan Met Office Hadley Merkezi‘nin son raporuna göre, bu yaz Avrupa’da yaşanan rekor seviyedeki yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliğine bağlı olarak, 2035 yılına kadar yaz mevsimleri için ‘normal’ hâline gelebilir. 1850’den bu yana Avrupa’daki ortalama yaz sıcaklıkları incelenerek modelleme yapılan araştırmanın sonuçları, 1990’lı yıllardan bu yana Avrupa’da kademeli olarak artış gösteren yaz sıcakları, önlenemez ise, 200 yıl öncesine göre 4 derece artacak. Yüksek sıcaklık ve kuraklık, nehir taşımacılığının yaygın olduğu Avrupa’da kıta içi taşımacılığı da etkiledi. Ren Nehri’nde mavnalar yüzde 25 kapasitesiyle çalışabilirken, İtalya’nın en uzun nehri Po Nehri‘nin suları da son 70 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Hidroelektrik enerji üretimi ise yüzde 20 azaldı.

Kerem Alkin’in yazısı