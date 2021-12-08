Kendisini oturtmadı diye işinden olan şoföre sahip çıktı: İşe geri alırlarsa çok sevinirim

Muğla’da dolmuş şoförünün üstü başı kirli diye koltuğa oturmamasını istediği yolcu, kartı iptal edilen şöförün yeniden işe alınmasını istedi.

Hasan Duman… Fotoğraflar: AA

Bodrum ilçesinde önceki gün bir dolmuş şoförü, kıyafetleri kirli diye bir yolcunun koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştı.

AA’ya konuşan Duman, Ankara’da emlak ve temizlik şirketi sahibi olduğunu ancak inşaat işine de girince battığını, işini kaybettiğini, fayans işi yapmaya başladığını anlatarak dolmuşta yaşananların kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

‘Parasızlığın ne demek olduğunu bilirim’

Dolmuşa iş kıyafetiyle bindiğini aktaran Duman şöyle konuştu: “Üzerim kirli değildi. Leke bırakacak bir şey kesinlikle yoktu. Sonuçta kartımı okuttum ve paramı verdim. Oturduğumda kirletecek bir şeyim olsa zaten binmezdim. Binsem de oturmazdım. Yaşananları televizyonda ve haber sitelerinde görünce çok şaşırdım. İşin bu boyutlara geldiğini, şoförün işten çıkarıldığını öğrendim. Günlük çalışan biriyim. Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa, çok sevinirim.”

Sait Demir…

Mesleğe kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak başladığını, iki yıldır da dolmuşta çalıştığını söyleyen Sait Demir de yolcunun pantolonunda kalçadan ayak bileğine kadar yağlı boya olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“Kurumuş haldeydi. Kendisine, ‘Arkadaşım böyle gelmemekte fayda var, koltuklara oturduğunuz zaman her ne kadar boya kuru olsa da boyanın tozu bulaşıyor’ dedim. Olay bu noktalara geldi. Asgari ücretle geçinen, bu meslekten emekli olan bir insanım. İşçi olan başka bir işçiye nasıl kötü davranır? Bunu anlayamıyorum. Beni buradaki yönetici arkadaşlarımın hepsi bilir. Kendi işimi yapıyorum. İstediğim şey kamuoyunun benden nefret etmemesi. Yaptığım tek şey çalıştığım ekmek tekneme sahip çıkmak. Hakaret edilmesi gücüme gidiyor.”

Demir, görüntüyü çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.