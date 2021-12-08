İşçiye ‘Koltuğa oturamazsın’ diyen sürücünün şoför kartı iptal edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iş kıyafetini kirli bulduğu işçinin koltuğa oturmamasını isteyen şoförün ‘Şoför Kartı’nı iptal etti.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, şoförün işçiye “Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın” dediği görülüyor. Bu sırada kendisine karşı çıkan yolcularla da tartışıyor.

Yer: Muğla

Otobüs şoförü, "koltuk kirlenir" diye otobüse binen işçinin oturmasına izin vermiyor!

Oysa emekçinin üstü kirli olsa da alnı tertemizdir! Hiçbir işçi, böyle bir muameleyi hak etmez! pic.twitter.com/lBtvFOADf6 — Gül..sen (@MKA1_Glsen) December 8, 2021

Görüntünün üzerine Twitter hesabından açıklama yayınlayan belediye, özel toplu taşıma aracında sürücünün işçiye tepkisinin üzülerek takip edildiğini kaydetti.

Açıklamada, şöyle dendi: “Söz konusu araç ve sürücü Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunmamakla beraber denetim yetkimiz dahilinde sürücünün Şoför Kartı iptal edilmiş ve hakkında İdari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir.”