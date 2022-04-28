Kendisini ‘Doğu Türkistan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı’ olarak tanıtan kişiye 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığı, bir kişi hakkında, kendisini ‘Doğu Türkistan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

AA’nın haberine göre Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kendisini ‘Çin’in işgal ettiği Doğu Türkistan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı’ diye tanıtan A.A.’nın çok sayıda kişiden para aldığı aktarıldı.

Ankara’da kiraladığı ofisin girişine ‘Doğu Türkistan Temsilciliği’ tabelası astıran şüphelinin, Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerini de dolandırdığı, onlara yardım olarak verilen parayı zimmetine geçirdiği belirtildi.

Basit dolandırıcılık suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Suçun, nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini değerlendiren hakim, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.