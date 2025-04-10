'Ken bebeği' yapılan ilk erkek sporcu: LeBron James



Spor aleminin ikonik isimlerinden LeBron James’in ‘Ken bebeği‘ tanıtıldı.

Fotoğraf: Mattel

LeBron James, bu kez bir oyuncakla tarihe adını yazdırdı.

‘Barbie’ markasıyla bilinen oyuncak şirketi Mattel, LeBron James’in ‘Ken bebeği’ni yakında piyasaya süreceğini açıkladı.

Mattel yöneticisi Krista Berger, “Hayranlarına Ken’in yeni bir versiyonunu sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Ürün, basketbolcunun ‘bir rol model olarak gelecek nesil için örnek oluşturma‘ yeteneğine işaret ediyor.

LeBron James de “Bu, çocuklara güven aşılayan ve ilham veren rol modellerinin güçlü etkisini takdir etmek için bir fırsat” dedi.

Fotoğraf: Mattel

Mattel, James’in bebeği ilk kez gördüğü anın videosunu da yayınladı.

Videoda James bebeği gördüğünde “Ah, harika! Bu çok havalı!” diyor ve bebeğin aksesuarlarıyla oynarken ekliyor: “Biraz ağırlık kaldırması gerekebilir, bacakları zayıf görünüyor.”

LeBron Ken Bebek’in üstünde Los Angeles Lakers basketbol oyuncusunun maç öncesi kıyafeti var. Standart Ken bebeğinden birkaç santim daha uzun.

Barbie, Serena Williams, Naomi Osaka ve Megan Rapinoe gibi sporcuları da onurlandırmıştı. LeBron James bu listeye katılan ilk erkek sporcu. Aynı zamanda eğlence sektörü dışından ilk erkek figür.