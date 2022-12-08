Kemal Öztürk: Kılıçdaroğlu’nda durum tersinden işleyebilir

Mansur Yavaş’ın popülaritesi yüksek. Ancak bu gerçek bir veri midir emin değilim. Az konuşması, az görülmesi, kavgalardan, polemiklerden uzak durması ona olan ilgiyi arttırıyor.

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Ekranlarda onu sorularıyla sıkıştıracak gazetecilerin, sahada ona laf atacak seçmenlerin, en kritik konularda (mesela Kürt sorunu) vereceği cevaplar ve yüksek basınç altında üreteceği politikalar onun gerçek ağırlığını tespit edecek.

İmamoğlu’nun “gizli” aday olarak birçok krizi başarıyla yönettiği söylenemez. Kar krizi, Karadeniz gezisi, eleştirilere verdiği cevapları hatırlayın. Aday olduğunda benzer krizler karşısındaki tutumu onun kantardaki gerçek ağırlığı olacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nda durum tersinden işleyebilir. Adaylığını hissettirdiği sürece kişisel oylarında artış görüldü. Kesin adaylığını açıkladığında partisinde ve ittifak içinde oylarını arttırma ihtimali en yüksek aday olarak görüyorum şahsen.

Kemal Öztürk’ün yazısı