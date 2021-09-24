Kemal Öztürk: Cumhurbaşkanı bunu bir kez daha gözden geçirsin

Zincir marketlerin rakibi sayılan, bir süpermarket sahibini aradım. Sektörün yıllardır içinde, bu konuyu çok iyi bilen birisi.

Beni şaşırtan şu açıklamayı yaptı:

“Bu indirim market zincirleri bizim gibi marketlerin pazar payını düşüren, bizi çok mahveden sektör. Ancak haklarını yiyemem. Bu indirim marketleri aynı zamanda enflasyonun da pahalılığın da önündeki bariyerdir. Özellikle … isimli marketler zinciri (ismini verdi ancak ben yazmıyorum buraya) tam anlamıyla piyasadaki fiyatlandırmayı belirliyor. Fakat kardeşim pahalığı önleyecek şekilde belirliyor. Onlar olmasa belki biz bazı ürünleri daha pahalı satacağız. Şimdi bu indirim marketleri fahiş fiyatlarla mal satıyor, pahalılığı arttırıyor demek biraz insafa sığmaz. Bunlar olmazsa tam tersi pahalılık daha da artar, millet ucuz gıda alamaz inanın. Bakın benim işlerimi sekteye uğratmasına rağmen bunları diyorum.”

Çok değerli buldum bu açıklamaları.

Zincir marketlerin fahiş fiyat uyguladığını, pahalılığın nedeni olduğunu kim rapor etmişse Cumhurbaşkanına, bir kez daha gözden geçirsin bunu. Cumhurbaşkanı da bu konuda bağımsız kuruluşlara bir kez da araştırma yaptırmalı.

Zira zincir marketlerin kapanması halinde pahalılık çok ciddi oranda artacak, millet ucuz gıda bulamayacaktır.

Kemal Öztürk’ün yazısı