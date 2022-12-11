Kemal Öztürk: Afrika halkları Fas için dua edecek

Fas aynı zamanda Afrika tarihinde yarı finale kalan tek ülke de oldu.

Şimdi sömürülmüş, aç bırakılmış, köleleştirilmiş, soykırımlar, savaşlarla perişan olmuş Afrika halkları, Kuper’in dediği gibi televizyon başına geçecek.

Sömürge ve kölelik tarihinde onlara kan kusturan Fransa’yı yensin diye Fas için dua edecek.

Ellerindeki tek şans bu. Kuper’den yapılan alıntıdaki dramatik cümle de bu.

Tüm yer altı kaynakları tüketilmiş, ezilmiş, fakir ve güçsüz bırakılmış Afrikalının başka şansı mı var ki?

İşte Fas, o kara kıtadaki tüm kara derililerin ruhuna işlemiş bir acıyı temsil ederek oynayacak o maçı.

Afrikalının zihninde, atalarından dinlediği acı hikayeler, kitaplarda okudukları utanç verici kölelik tarihi canlanacak bu maçta.

İstesek de istemesek de; sömürgecilerle, sömürülenler arasında olacak bu maç.

Kemal Öztürk’ün yazısı