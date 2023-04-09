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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: 42 yaşında, ‘benden bu kadar’ diyen Ardern var

Türkiye ölünceye kadar siyaset yapanların hikayeleriyle doludur.

Rahmetli Ecevit hastalanmıştı ve çelik korse takarak ayakta durabiliyordu. Öyle siyaset yapmaya devam etti.


Erbakan Hoca da tekerlekli sandalyede ve asansörle kongrede kürsüye çıkmıştı…

Bir de 42 yaşında, “Benden bu kadar” deyip siyaseti bırakan, küçük çocuğuyla sivil hayata dönen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern var…

Bana göre siyaset bir insanın yaşam amacı olamaz. Hayatın merkezinde çocuklarının, sevdiklerinin, hayatına anlam katan her şeyin yerine ikame olunamaz.

Bugün milletvekili listesinde yer alan, heyecanla siyasete atılacaklara bunu hatırlatmak istedim.

Kemal Öztürk’ün yazısı

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