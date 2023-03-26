Kemal Kılıçdaroğlu, ‘malı götürenler’i biliyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet hazinesinden ‘çalındığını’ söylediği 418 milyar doları yerine koyacağını yineleyerek, kendisine yönelik engellemelerden bahsetti.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

*Sevgili İstanbullular zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine’den çalınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım.

*Bana karşı çıktıklarını biliyorum, Kılıçdaroğlu gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum, büyük mücadeleler verdiklerini de veriyorum. Benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Birlikte hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz.

İmamoğlu’na teşekkür

*Ekrem başkan, uzun yıllardır İstanbul’da yapılamayanı yaptı. Gerçekten hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Göreceksiniz, aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum.