Kedilere saldıran Aytuğ Koyuncu tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece’de bir sitenin girişindeki kedilere saldırdığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve tepkiler sonrası tutuklanan Aytuğ Koyuncu tahliye edildi.

Aytuğ Koyuncu. (Twitter)

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak’ta tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu büyük tepkiler üzerine gözaltına alınmıştı.

Koyuncu, serbest bırakılmış ve tepkiler sonrası yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

DHA’nın haberine göre Küçükçekmece 7’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Koyuncu bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aytuğ savunmasında pişman olduğunu ve kediye kesinlikle tekme atmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Aytuğ Koyuncu’nun cezai ehliyeti yönünden rapor düzenlenmesine karar vererek tahliyesine hükmetti.