Kedilere saldıran Aytuğ Koyuncu tutuklandı

İstanbul’da bir sitenin girişinde bulunan kedilere tekme atarak eziyet ettiği ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, itiraz üzerine tutuklandı.

Aytuğ Koyuncu. (Twitter)

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak’ta tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu büyük tepkiler üzerine gözaltına alınmıştı.

Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ANKA’nın haberine göre, Küçükçekmece Başsavcılığı karara itiraz etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede kediye zarar verme niyeti olmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

“Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.”

2019’da da aynı sitede kedileri zehirlediği belirtilen Koyuncu’nun, buna tepki gösteren komşularını taciz ettiği görüntüleri de tepki çekmişti.