Kedilere saldıran Aytuğ Koyuncu serbest bırakıldı

Kedilere saldırdığı için büyük tepki çeken ve bunun üzerine gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest bırakıldı.

Aytuğ Koyuncu. (Twitter)

İstanbul Küçükçekmece’de bir sitede kedilere saldırdığı ana ait görüntüleri ortaya çıkan Koyuncu, büyük tepkilerin ardından gözaltına alınmıştı.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüpheli Koyuncu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

2019’da da aynı sitede kedileri zehirlediği belirtilen Koyuncu’nun, buna tepki gösteren komşularını taciz ettiği görüntüleri de tepki çekmişti.