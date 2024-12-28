Kazıdan 'kansere karşı' yapılmış tılsımlı kolye çıktı

Isparta’da Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ndeki kazılarda tılsımlı kolye bulundu. Milattan Sonra 4’üncü yüzyıla ait kolyenin ‘kansere karşı’ yapıldığı düşünülüyor.

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Kolye antik kentteki Aedilicus Tepesi’nde bulunan kilise çevresinde bulundu.

Kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı ‘kolyenin antik dönemde kanserin bilgi kökenlerine ışık tuttuğunu’ söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Antiokheia kazılarında bugüne kadar bulunmuş en ünik eserlerden birisi olan amulet üzerinde yapılan çalışmaların ardından elde edilen veriler, buluntunun önemini daha da arttırmıştır.

‘Üzerinde ‘karkinos’ yazıyor’

Kızı hastalanan bir babanın, kızının iyileşmesi için yaptırıp boynuna amulet olarak taktırmış olduğu kolyenin bir yüzünde ‘yengeç’, diğer yüzündeyse bu hastalıktan kurtulması için yazılmış sözler yer almaktadır. Kanserli tümörün yengece benzetilmesi aslında hastalığın adının nedenidir.

Çünkü ‘karkinos’ Yunanca’da yengeç anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanılan ‘kanser’ kelimesi de ismini Yunanca’daki ‘yengeç’ isminden almaktadır.

Bu tür tılsımlı taşlar Helenistik dönemden başlayarak milattan sonra dördüncü yüzyıla kadar yaygın bir şekilde kullanılmışlardır.

Antiokheia’da bulunan örnek Anadolu’da günümüze kadar bulunmuş, en iyi korunmuş ve en anlamlı resim ve yazı içeriğini vermektedir.”