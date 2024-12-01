Kayseri'de üç işçinin öldüğü fabrika yangını: Dört şüpheli gözaltında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üç işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangına ilişkin dört kişi gözaltına alındı.
İşçiler kaynak yaparken çıktığı ileri sürülen yangında üç kişi hayatını kaybetmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangını soruşturmak üzere müfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.
Olaya ilişkin genel müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.