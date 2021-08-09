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Yaramazlara biraz batar!

Kayınbiraderine, ‘Kardeşine zarar vereceğim’ diye mesaj attı; eşini öldürüp intihar etti

Bursa’da kayınbiraderine, “Kardeşine zarar vereceğim” diye mesaj atan Talat Aslan, eşi Hatice Aslan’ı öldürüp intihar etti.

Fotoğraflar: DHA

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk babası Talat Aslan, saat 13:30’da kayınbiraderine, “Kardeşine zarar vereceğim” diye mesaj attı.


Mesaj attıktan sonra eve giden ve eşi Hatice Aslan’ı defalarca bıçaklayıp öldüren Talat Aslan, sonra diğer odaya geçip kendisini iple doğal gaz borusuna astı.

Daha sonra mesajı göre kayınbirader, kız kardeşi Hatice Aslan’ın komşusu olan yakınlarını aradı. Kontrole giden yakınları, kapı açılmayınca eve balkon camından girdi. Hatice Aslan yerde kanlar içinde bulunurken diğer odada da Talat Aslan’ın kendini astığı görüldü.

Sağlık ekibi Hatice Aslan ve Talat Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan çiftinin cansız bedenleri savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayı duyup eve koşan yakınları fenalık geçirdi. 

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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