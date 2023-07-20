Kavurucu sıcakta tarlalara serilen halı ve kilimler

Antalya’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen yüzlerce el dokuması halı ve kilimin renklerinin daha kısa sürede daha fazla pastelleşmesini sağlayacak.

Fotoğraflar: AA

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Döşemealtı‘ndaki yüzlerce dönümlük tarım arazisi, ekinlerin biçilmesinin ardından halıları misafir ediyor.

Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş motifleriyle ünlü hal ve kilimler, ülkenin çeşitli yerlerinden ilçeye getirilerek önce yıkanıyor ardından da kurutulup onarımdan geçiriliyor.

Halılar daha sonra güneş altında mikroplarından arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara seriliyor. Ekin hasadı için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler, aynı tarlalarda bu kez halı mesaisi yapıyor.

AA’nın aktardığına göre yüzlerce halının yan yana serildiği tarım arazileri, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

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