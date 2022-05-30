Sivrihisar kilimi ve ‘arabaşı’na coğrafi işaret

Eskişehir’in önemli kültür miraslarından ‘Sivrihisar kilimi’ ve ‘Sivrihisar arabaşı’na Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Sivrihisar Belediyesi daha önce ilçenin beş değerinin daha -muska baklavası, dövme sucuk, höşmerim tatlısı, Sivrihisar incili küpe ve Sivrihisar cebesi- coğrafi işaret tescil belgesi aldığı anımsatıldı.

Kilim ve arabaşının ilçenin tescillenen değerleri arasına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arabaşı diğer çorbalara kıyasla daha farklı tüketiliyor. Çorbayla hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor.