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Yaramazlara biraz batar!

Sivrihisar kilimi ve ‘arabaşı’na coğrafi işaret


Eskişehir’in önemli kültür miraslarından ‘Sivrihisar kilimi’ ve ‘Sivrihisar arabaşı’na Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Fotoğraflar: AA

Sivrihisar Belediyesi daha önce ilçenin beş değerinin daha -muska baklavası, dövme sucuk, höşmerim tatlısı, Sivrihisar incili küpe ve Sivrihisar cebesi- coğrafi işaret tescil belgesi aldığı anımsatıldı.


Kilim ve arabaşının ilçenin tescillenen değerleri arasına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arabaşı diğer çorbalara kıyasla daha farklı tüketiliyor. Çorbayla hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor.

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