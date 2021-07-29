Katolik Kilisesi izin vermemişti: 13 yaşındayken öldürülen kız çocuğu için 66 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki ‘Montedoro’ adlı köyde, 66 yıl önce 13 yaşındayken öldürüldüğünde Katolik Kilisesi tarafından cenaze töreni düzenlenmesine izin verilmeyen Lucia Mantione için tören düzenlendi. Kilise, 1500 nüfuslu köyde düzenlenen en kalabalık cenaze törenine ev sahipliği yaptı.

Fotoğraflar: Guardian

6 Ocak 1955’te, kibrit almak için evden çıkan Mantione, eve dönmedi. Otopsi sonucunda, 9 Ocak’ta, köye 1 kilometre mesafede cansız bedeni bulunan Mantione’nin cinsel istismara maruz kaldığı ve öldürüldüğü tespit edildi.

Ailesi, cenaze için köydeki kilisenin rahibi Don Vito Alfano’nun kapısını çaldı. Ancak hiç beklemedikleri bir yanıt aldı. Alfanso, Lucia Mantione’nin, şiddete maruz kalarak ölmesini gerekçe göstererek Katolik Kilisesi’nin böyle ölümlerde cenaze törenini yasakladığını söyledi.

Polis, küçük kızın ölümüyle ilgili köy halkının ifadesine başvurdu. Soruşturma açıldı. Köylülerin çoğu konuşmaya korktu. Mantione’nin katilinin mafyanın desteğini arkasına alan zengin bir aristokrat olduğundan şüphelenildi ama sonuç alınamadı.

Mantione’nin cenazesi dini tören yapılmadan köydeki mezarlıkta defnedildi. İtalyan yetkililer ve kilise için konu kapanmıştı ama köylüler Lucia Mantione’yi ve törensiz defnedildiğini asla unutmadı.

Palermo Üniversitesi’nin eski teoloji profesörlerinden Francesco Stabile, rahibin, “Cenaze töreni düzenlenemez” kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu eski, intihar edenler için geçerli olan bir kural. Ancak bazı din adamları şiddete maruz kalarak öldürülenleri de kapsadığını savunuyor. 19’uncu yüzyılda da bazı örnekleri var. Arkasında, şiddet sonucu ölen birinin yanlış bir şey yapmış olabileceği gibi saçma bir fikir var.”

DNA örneği için mezar açıldı

Birkaç yıl önce, köyde yaşayan birkaç kişi, bağlı oldukları bölge Caltanissetta’dan sorumlu piskoposa mektup yazıp cenaze töreni düzenlenmesini rica etti. Piskopos da geçmişte olanlar için özür diledi ve tören yapılması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Köy halkı, savcı, cinayet dosyasını yeniden açıp DNA örneği almak amacıyla Mantione’nin mezarını açılmasına karar verdiğinde bunu fırsat bilip harekete geçti. Kiliseye, geç de olsa Mantione için tören düzenlenmesi konusunda baskı yaptı. Piskoposun da desteğiyle tören düzenlenmesine karar verildi.

Dün, Mantione için yüzlerce kişinin katıldığı tören düzenlendi. Yeğeni Maria Lucia Mantione (64) ve bir başka akrabası beyaz tabutunu teslim aldı. Kilisedeki törende tabutun üzerine kapanan Mantione, “Sonunda tören yapabiliyoruz” diyerek ağladı ve Lucia Mantione’nin erkek kardeşi olan babasının çok üzüntü yaşadığını, ailenin yaşadıkları acı sonrasında kuzeye taşındığını söyledi.

“Ondan bahsetmediği gün olmazdı babamın, içinde derin bir yaraydı” diyen Maria Lucia Mantione, geç de olsa tören düzenlendiği için mutlu olduğunu söyledi. Lucia Mantione, törenin ardından köy mezarlığındaki mezarına defnedildi.

Mantione’yi tanıyan ve yıllarca tören düzenlenmesi için mücadele eden Rosa Alba (73), “Bugün Montedoro Lucia’ya borcunu ödedi” dedi.

Montedoro’nun yerel yönetiminden sorumlu Renzo Bufalino (40) ise Mantione’nin hikayesinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirterek, “Çocukluğumuzda bizi mezarlığa götürürlerdi. Lucia’nın mezarına çiçek bırakırdık. Onu şahsen tanımasak da kim olduğunu, neler yaşadığını bilerek büyüdük. Bu cenaze köyün tarihine geçti. Hepimiz ona son görevimizi yerin getirdiğimiz için huzurluyuz” ifadelerini kullandı.