Katarlı yetkili: Dünya Kupası hazırlıkları sırasında 400-500 göçmen işçi öldü

Katar’ın 2022 Dünya Kupası’nın üst düzey yetkilisi Hassan es-Savadi, ülkesinin turnuvaya hazırlandığı yıllarda 400 ila 500 göçmen işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.

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Katar Teslim ve Miras Yüksek Komitesi Başkanı Savadi, bir Britanya menşeili televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, “Dünya Kupası hazırlıkları için çalışırken kaç işçi öldü” sorusuna karşılık Savadi, tüm sektörleri ve tüm uluslardan göçmen işçileri kapsayan 2014-2020 arası ulusal istatistiklere göre 400 ila 500 işçinin öldüğünü söyledi.

Yabancı işgücü, Katar’ın 2,9 milyonluk nüfusunun 2,5 milyondan fazlasını oluşturuyor. İşçilerin özellikle son 10 yıldaki büyük inşaat projelerindeki çalışma koşulları yoğun eleştiriliyor.

Katarlı yetkililer, eleştirilerin çoğunun ‘sansasyonel veya asılsız’ olduğunu söylüyor.

Guardian, 6 bin 500 işçinin öldüğünü yazmıştı

Guardian gazetesi Şubat 2021’de, Katar’ın Dünya Kupasına ev sahipliği yapma hakkı kazanmasından bu yana, Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’dan gelen 6 bin 500 göçmen işçinin öldüğünü yazmıştı.

Sayının, bu ülkelerin Katar’daki büyükelçiliklerden alınan verilere dayandığı belirtilmişti.

Ama Katar hükümeti, toplam sayının yanıltıcı olduğunu, çünkü kayıtlara geçen tüm ölümlerin Dünya Kupası bağlantılı projelerde olmadığını savunmuştu.

Hükümet, 2014-2020 arasındaki kaza kayıtlarının Dünya Kupası şantiyelerindeki işçilerden 37’sinin öldüğünü gösterdiğini ve bunların da sadece üçünün ‘iş bağlantılı’ olduğunu savunmuştu.

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.